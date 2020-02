Tony Rizzotto: come l’ex leghista ha sottratto fondi ad un ente di assistenza per i disabili (Di giovedì 6 febbraio 2020) Qualche giorno fa Matteo Salvini era in visita a Palermo, nella Sicilia governata dal centrodestra con la Lega. Da quando però è esploso lo scandalo Tony Rizzotto – l’ex deputato leghista dell’Assemblea Regionale Siciliana al quale, assieme al suo collaboratore Alessandro Giammona, sono stati sequestrati complessivamente 500 mila euro – Salvini non ha detto una parola su quello che sta succedendo sull’Isola. E non hanno detto nulla nemmeno i leghisti siciliani, che pure esistono. Anzi, la pagina Facebook Lega Sicilia Salvini Premier sembra preoccupata più di denunciare il business delle ONG che quello che succede dentro all’ARS. La consulenza affidata al marito della cugina (senza contratto) e i soldi che sparivano dai conti dell’Istituto per disabili I leghisti probabilmente contano sul fatto che Rizzotto non è più della Lega (non è stato ... nextquotidiano

