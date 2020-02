Toni Collette nella nuova serie Pieces of Her per Netflix - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Niccolò Sandroni Toni Collette torna a collaborare con Netflix per la prossima serie tv thriller Pieces of Her, basata sul romanzo di Karin Slaughter Si chiama Pieces of Her la nuova serie tv di Netflix che vedrà come protagonista Toni Collette, di ritorno dopo l’acclamata miniserie tv Unbelivable. Pieces of Her, la trama della serie tv Netflix La serie tv segue quanto scritto da Karin Slaughter nel libro “Frammenti di lei” ed è ambientato in una tranquilla città della Georgia. Le protagoniste di questo racconto drammatico dai risvolti thriller sono Laura Oliver, logopedista, madre e tipica donna del sud, e sua figlia trentenne Andy. La vita delle due donne - che hanno un rapporto di amore e odio - cambia in modo significativo quando Andy rimane coinvolta in un episodio violento, facendo riaffiorare così aspetti della vita della madre sepolti nel passato e conducendo poi la ... ilgiornale

