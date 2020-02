Tonali Juventus | mossa a sorpresa di Paratici | i dettagli

Calciomercato Juventus - tutto su Tonali : ecco il nuovo centrocampo - doppia cessione a sorpresa! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda Tonali, attualmente in forza al Brescia. Il giovane play maker ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe decidere di investire in chiave presente, ma in proiezione del prossimo futuro. Un acquisto oneroso che potrebbe coincidere ...

Tonali Juventus - assalto di Paratici : colpo da 50 milioni - superata l’Inter : Tonali Juventus – Paratici vuole seguire una linea verde puntando su giovani italiani. Dopo il possibile arrivo di Orsolini a Torino, e l’interesse per Zaniolo e Chiesa, il ds bianconero sembra intenzionato a puntare tutto sul “nuovo Pirlo”. Sandro Tonali sembra destinato ad una grande squadra, su di lui non c’è solo la Juventus ma anche l’Inter e il PSG che cerca un colpo alla Verratti. Sono ore calde ...

Tonali Juventus - sprint dei bianconeri : Paratici offre due contropartite : Tonali Juventus – Sandro Tonali resta l’oggetto del desiderio delle big europee. In Brescia-Milan sono arrivati osservatori da tutto il continente: oltre a Juventus e Inter, anche PSG, Manchester United e Borussia Dortmund hanno preso appunti su di lui. In estate si prevede già un’asta, ma i bianconeri vogliono evitarla a tutti i costi. Per questo, come scrive ‘Tuttosport’, la Juve sta provando ad accelerare da ...

Calciomercato Juventus - scelte le contropartite per Tonali : Calciomercato Juventus, scelte le contropartite per Tonali che si avvicina al trasferimento nel club campione d’Italia in carica. Dopo Dejan Kulusevski, la Juventus è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di un altro gioiello dal futuro assicurato: Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 viene da una stagione super con la maglia del Brescia ed ha […] L'articolo Calciomercato Juventus, scelte le contropartite per Tonali ...

Tonali Juventus - pochi dubbi e una grande certezza : ecco perchè vestirà bianconero : Tonali Juventus- Come anticipato nelle scorse settimane, la Juventus ha manifestato totalmente il suo interesse per Tonali. Il Brescia valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, cifra decisamente eccessiva per gli attuali piani bianconeri. Lotta serrata e grande concorrenza, sia per quel che riguarda qualche squadra italiana, sia, soprattutto, per quel che riguarda il forte interesse dei top club europei. Paratici sembrerebbe esser in netto ...

Calciomercato Juventus : per Tonali nuova proposta al Brescia - con giocatori Primavera : Sandro Tonali è valutato dal presidente Cellino, almeno 50 milioni di euro. Per la Juventus si tratta di un obiettivo sensibile sin dalla scorsa estate e adesso Paratici è tornato alla carica per gennaio, proponendo anche qualche giovane Primavera. L'intento è strappare una opzione evitando l'asta al rialzo della prossima estate.Continua a leggere

Juventus su Tonali - Cellino smorza gli entusiasmi : "Non ne so nulla" : I bianconeri seguono con attenzione la crescita del 19enne lombardo, che in estate potrebbe lasciare Brescia. Ma il presidente frena: "Non rispondo al telefono".

Tonali Juventus - sprint di Paratici : incontro con l’entourage del calciatore : Tonali Juventus – La Juventus ieri sera ha ammirato Dejan Kulusevski all”Allianz Stadium’. Il talento svedese del Parma, dopo un primo tempo sottotono, si è acceso nella ripresa mettendo in difficoltà la squadra di Sarri e meritandosi gli applausi dei tifosi bianconeri in attesa dello sbarco definitivo a Torino il prossimo giugno. Fabio Paratici continua a lavorare sulla linea verde e potrebbe non fermarsi a Kulusevski nella ...

Calciomercato Juventus : i bianconeri non mollano Chiesa e Tonali : La Juventus è sempre al lavoro e alla ricerca di nuovi talenti: occhi sempre vigili sulla situazione di Chiesa e Tonali La Juventus ha fame di colpi in prospettiva: dopo l’arrivo di Kulusevski, i bianconeri tengono gli occhi sempre vigili su Sandro Tonali e Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri tenteranno l’assalto all’esterno viola a partire da marzo, mentre resta da valutare la trattativa per ...

Tonali Juventus - offerta shock : la conferma del “Corriere dello Sport” : Tonali Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore per Tonali. Sul centrocampista del Brescia ci sarebbero solamente i bianconeri. Un affare che potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane in vista della prossima estate. La Juventus potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 50 ...

Juventus - blitz di calciomercato per Sandro Tonali : cinquanta milioni al Brescia : Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative dei bianconeri raccontano dello scatto in avanti per Sandro Tonali, talento del Brescia. La Juventus non si ferma e, dopo aver bruciato la concorrenza dell'Inter per Kulusevski, si prepara a battere i nerazzurri ancora una volta: 50 milioni di euro è l'offerta fatta ai lombardi.Continua a leggere

Calciomercato Juventus - svolta Tonali : acquisto imminente? : MERCATO Juventus Tonali – La Juventus è alla ricerca di nuovi innesti da regalare a Maurizio Sarri. I bianconeri guardano anche nel nostro campionato, con un talento già finito nella lista della spesa di Paratici. Il dirigente studia l’offensiva per aggiudicarselo, anche se la concorrenza sull’obiettivo sembrerebbe essere folta. Mercato Juve: avviati i contatti col Brescia per Tonali La Juventus sembrerebbe aver avviato i ...

Juventus - Emre Can via libera un posto : tutto su Tonali : La Juventus pianifica il futuro: in caso di cessione di Emre Can, i bianconeri puntano tutto su Tonali del Brescia La Juventus prepara la squadra del futuro. Uno dei possibili partenti è Emre Can, che non sta trovando il giusto spazio sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, complice l’esclusione dalla lista per la Champions League. Lo spazio lasciato dal turco potrebbe essere colmato da Sandro Tonali, sul quale si è già mossa mezza ...

Calciomercato Juventus e Inter - tutte e due i club a caccia di Chiesa e Tonali chi la spunterà? : Due giovani talenti italiani già in orbita della nazionale maggiore sono i due principali obiettivi della Juventus e Inter. Tonali ha solo 19 anni ma ha dimostrato di avere qualità e stoffa da campione. Centrocampista dai piedi vellutati è il regista indiscusso del Brescia. In molti lo paragonano al nuovo Pirlo. Sia Marotta che Paradici sono sulle tracce del giocatore. Ma quella vecchia volpe del presidente del Brescia Cellino non lo ...