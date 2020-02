Tom Hiddleston protagonista della serie tv di Netflix White Stork - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Niccolò Sandroni Tom Hiddleston protagonista di un’altra serie tv dopo Loki. L’attore sarà un politico dall’oscuro passato nel thriller White Stork, titolo targato Netflix Tom Hiddleston prosegue la sua carriera nelle serie tv, sarà al centro di un thriller politico in White Stork questa volta per Netflix. White Stork, la trama della serie tv Netflix Ambientata nel Regno Unito, la serie tv sarà un thriller politico che vedrà James Cooper, prossimo ad uno scranno nel Parlamento inglese, al centro di un processo di controllo da parte di Asher Miller. Quest’ultima ha infatti il compito di approfondire il passato dei futuri parlamentari per scovare eventuali impedimenti. Asher Miller, durante le sue ricerche su James Cooper, scopre quindi pericolosi segreti capaci di distruggerne la carriera e il matrimonio del giovane politico, ma anche di coinvolgere chi lo ha sostenuto nella ... ilgiornale

