Tina Cipollari, matrimonio col fidanzato Vincenzo Ferrara: cena con la famiglia allargata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si era parlato di crisi di coppia, ma la relazione fra Tina Cipollari, storica opinionista di ?Uomini e donne? di Maria De Filippi, e il neo fidanzato Vincenzo Ferrara va a gonfie vele e... leggo

uominiedonnenew : - Elaman58 : RT @Nancy9714: Come direbbe Tina Cipollari: Licia non fare la voce del sesso ??????#GFVIP - acidoerose : RT @Nancy9714: Come direbbe Tina Cipollari: Licia non fare la voce del sesso ??????#GFVIP -