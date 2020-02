Tifoso 17enne del Bournemouth bandito dallo stadio per 3 anni per cori razzisti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Bournemouth ha bandito un suo Tifoso 17enne dallo stadio per tre anni. Si era dichiarato colpevole di cori razzisti durante la partita contro il Tottenham del 30 novembre scorso. Secondo il resoconto della polizia, il ragazzo ha ammesso la sua colpa davanti ai magistrati. Oltre al divieto di ingresso allo stadio il giovane ha anche ricevuto una multa. L’ispettore Matt Ashmead, della squadra investigativa per l’ordine pubblico del Met ha dichiarato: “Prendiamo molto sul serio tutte le segnalazioni di razzismo e, come dimostra questo caso, prenderemo provvedimenti risoluti contro coloro che si sono trovati a commettere questo tipo di crimini durante le partite di calcio”. Ashmead ha anche chiesto a tutti coloro che assistono a comportamenti del genere di denunciarli alla polizia o ai club. L'articolo Tifoso 17enne del Bournemouth bandito dallo stadio per 3 anni per cori ... ilnapolista

