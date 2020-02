The Legend of Zelda: The Blood Moon è uno splendido fan film dedicato all'amata serie (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mentre i fan rimangono in attesa di sapere più informazioni sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, annunciato all'E3 2019, ecco arrivare interessanti novità per l'amata serie.In questa occasione non vi parleremo del nuovo gioco, bensì della creazione di un fan film davvero ben confezionato.Nintendo non ha ancora realizzato un film ufficiale di The Legend of Zelda, quindi i fan hanno deciso di mettersi all'opera. Il Team SuperTramp, infatti, ha deciso di mettere insieme un cortometraggio intitolato The Legend of Zelda: The Blood Moon, che potete vedere qui di seguito.Leggi altro... eurogamer

