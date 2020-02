Thai Pongal: anche a Napoli si celebra la festa del raccolto della comunità Tamil (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel teatro di San Potito a Napoli si è tenuta la celebrazione del Pongal, la tradizionale festa del raccolto della comunità Tamil. La ricorrenza è conosciuta anche come Thai Pongal ed è particolarmente sentita nello stato indiano Tamil Nadu, in Sri Lanka ed in generale è celebrata dai Tamil di tutto il mondo. Il nome viene da Thai, che indica il decimo mese del calendario Tamil, e Pongal, che normalmente è tradotto con festività, ma che in questo caso significa traboccante o straripamento, a (...) - Società / Immigrazione, festa, Integrazione, , Sri Lanka feedproxy.google

