Terremoto politico in Turingia per il voto dell'estrema destra con la Cdu. Merkel: "L'elezione va revocata" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Angela Merkel ha definito l’elezione del liberale Thomas Kemmerlich in Turingia “imperdonabile”. La cancelliera lo ha detto a Pretoria, affermando che il risultato - la nomina di un presidente con l’appoggio esterno dell’ultradestra di Afd - vada “revocato”. ”È stato un brutto giorno per la democrazia”, ha aggiunto.La Spd va all’attacco contro l’alleato di governo della Cdu dopo lo tsunami politico della Turingia, dove è stato eletto il nuovo governatore, liberale, con i voti determinanti dell’Afd, il partito dell’ultradestra. Parlando alle emittenti Rtl e Ntv, il leader socialdemocratico Norbert Walter-Borjans ha chiesto ai cristiano-democratici e ai liberali dell’Fdp “di togliere di mezzo il problema”. E’ inaccettabile, dice l’uomo che divide la guida ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Terremoto politico in Turingia per il voto dell'estrema destra con la Cdu. Merkel: 'L'elezione va revocata' - laboescapes : RT @radio3mondo: Prima tappa del nostro viaggio: Germania. Un terremoto politico quello avvenuto in #Thuringia le proteste davanti alla sed… - radio3mondo : Prima tappa del nostro viaggio: Germania. Un terremoto politico quello avvenuto in #Thuringia le proteste davanti a… -