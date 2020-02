Terremoto politico in Scozia, si dimette il ministro del Tesoro per stalking a un adolescente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono arrivate le dimissioni del ministro del Tesoro scozzese per stalking a un adolescente. Quasi 300 messaggi inviati al giovane. LONDRA (INGHILTERRA) – Sono state arrivate le dimissioni del ministro del Tesoro scozzese, Derek Mackay, dopo lo scoop da parte di un tabloid che ha rivelato la lunga serie di messaggi inviati dal politico ad un ragazzino di sedici anni. Secondo quanto riferito da Scottish Sun, l’ex esponente del Governo ha inviato quasi 300 messaggi al giovane chiedendogli di uscire e invitandolo a cena o una partita di rugby. E non mancavano scritte come “sei carino”. La denuncia della madre Il ragazzo, che aveva chiesto di non essere molestato, vista l’insistenza di Mackay ha raccontato tutto alla madre pronta a chiedere la rimozione del ministro dell’incarico. Passo indietro arrivato direttamente dal politico che dopo le ... newsmondo

Terremoto politico in Turingia per il voto dell'estrema destra con la Cdu. Merkel : "L'elezione va revocata" : Angela Merkel ha definito l’elezione del liberale Thomas Kemmerlich in Turingia “imperdonabile”. La cancelliera lo ha detto a Pretoria, affermando che il risultato - la nomina di un presidente con l’appoggio esterno dell’ultra destra di Afd - vada “revocato”. ”È stato un brutto giorno per la democrazia”, ha aggiunto.La Spd va all’attacco contro l’alleato di governo della Cdu ...

Terremoto politico alla Rocca : Di Maria ‘caccia’ dalla maggioranza i consiglieri disobbedienti : Tempo di lettura: 1 minutoCapodanno coi botti alla Rocca dei Rettori. Preso atto di una maggioranza politica che non c’è più, come testimoniato dall’esito delle ultime riunioni del parlamentino provinciale, il presidente Antonio Di Maria ha proceduto con un vero e proprio repulisti dei suoi oramai ex consiglieri . La scure si è abbattuta innanzitutto su Domenico Parisi, a cui è stato revocato l’incarico di vicepresidente ...

Boris Johnson - il trionfo e la promessa : "Brexit il 31 gennaio - un Terremoto politico" : "Abbiamo provocato un terremoto ". Boris Johnson commenta così, con i suoi Tories, lo storico trionfo alle elezioni britanniche: i conservatori ottengono 360 deputati su 650, e soprattutto imprimono l'accelerazione definitiva: il 31 gennaio sarà Brexit. "È cambiata la mappa politica del Paese, ora do

Un Terremoto politico scuote la Germania : Uno spettro si aggira per la Germania: una tassa dell’1% per tutti quei contribuenti in possesso di un patrimonio superiore ai due milioni di euro. Si tratterebbe, insomma, di una vera e propria patrimoniale che nelle intenzioni dei socialdemocratici dovrebbe togliere ai più ricchi per dare ai più poveri. In realtà l’ultima proposta dell’Spd rischia di avere effetti nefasti, tanto per la tenuta del sistema politico tedesco quanto per i fragili ...

