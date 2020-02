Terremoto e maremoto, l’esperto: “Nell’Adriatico potrebbe arrivare uno tsunami anche con scosse di bassa magnitudo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Stefano Tinti, ordinario di geofisica al Dipartimento di fisica dell’Università di Bologna, parla ai microfoni di MeteoWeb di maremoti e in particolare della possibilità che uno tsunami si verifichi in Italia. “Storicamente se ne sono verificati diversi. Almeno 300 eventi registrati nel Mediterraneo, di cui una ventina nell’Adriatico, se aggiungiamo anche la parte sottostante il Canale d’Otranto. Di questi – spiega l’esperto – molti sono stati determinati anche da terremoti di magnitudo modesta, spesso al di sotto di 6. Nel 1627 si è verificato il grande maremoto sul Gargano, ma non si sono mai registrati altri grossi eventi. Sulle coste romagnole e marchigiane vi sono stati episodi di piccoli maremoti causati da terremoti, ma le onde non sono mai state di grandi dimensioni, sebbene con le spiagge basse dell’Adriatico anche onde di un ... meteoweb.eu

