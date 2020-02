Teppismo su bambino italo-cinese a Bologna, il Sindaco Merola: "Aggressione a sfondo razzista" (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Qui non c’entra il coronavirus, c’entra la civiltà”. Il Sindaco di Bologna Virgilio Merola ha denunciato pubblicamente, tramite un post su Facebook, un caso di Teppismo verso un bambino italo-cinese avvenuto nella città che amministra dal 2011. “Ho saputo di un gravissimo, intollerabile, episodio accaduto a un bambino di 11 anni italiano di origine cinese, di cui ho informato il Questore”, ha scritto, definendo l’atto “un’Aggressione teppistica a sfondo razzista”. I genitori del bambino non avrebbero presentato una denuncia.A quanto racconta Merola, dei ragazzi avrebbero “insultato e spintonato” l’undicenne in zona Bolognina, senza alcun motivo se non “avere origini cinesi”. Il bambino non avrebbe riportato nessun tipo di danno fisico. Il Sindaco ha voluto esprimere “la mia ... huffingtonpost

