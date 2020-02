Tennis, Fed Cup Qualifiers 2020: otto scontri per completare il quadro delle dodici finaliste della competizione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si giocheranno tra domani e sabato le Fed Cup Qualifiers, che determineranno le ultime otto Nazionali che raggiungeranno le finali della manifestazione in programma ad aprile a Budapest (sorteggio l’11 febbraio), per le quali sono già in possesso del pass quattro selezioni, ovvero la Francia detentrice del trofeo, l’Australia, finalista lo scorso anno, la Repubblica Ceca, che ha avuto una wild card, e l’Ungheria, Paese ospitante della manifestazione. Le otto perdenti affronteranno gli spareggi ad aprile per l’accesso alle Fed Cup Qualifiers del 2021 contro le otto vincenti degli eventi del Gruppo I zonale. Sei delle prime dieci Tenniste del ranking WTA saranno in campo nei prossimi due giorni, ovvero Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Serena Williams, Sofia Kenin e Kiki Bertens, alle quali si aggiunge Elina Svitolina, impegnata con l’Ucraina nel ... oasport

OA_Sport : Tennis, Fed Cup 2020: l’Italia va a caccia della seconda vittoria e sfida l’Estonia di Anett Kontaveit - zazoomblog : Tennis Fed Cup 2020: l’Italia va a caccia della seconda vittoria e sfida l’Estonia di Anett Kontaveit - #Tennis #2… - sportface2016 : #FedCup, le parole di #Giorgi, #Paolini, #Trevisan e #GattoMonticone dopo l'esordio vincente contro l'#Austria -