Tennis, Fed Cup 2020: Italia punteggio pieno, l’Austria batte la Grecia. L’Ucraina domina la Bulgaria, bene la Polonia (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 2-1 nella seconda giornata del Gruppo 1 di Fed Cup 2020. Le azzurre hanno cosi centrato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, dove sanno già di affrontare una tra Ucraina e Croazia. L’Italia affronterà domani la Grecia, che ha perso oggi contro l’Austria, tenendo così in vita ancora anche le padrone di casa. Come detto nel futuro dell’Italia ci saranno Ucraina e Croazia. Fortissima la selezione ucraina con Elina Svitolina e Dayana Yastremska, che ha spazzato via la Bulgaria con un perentorio 3-0 e domani si giocherà il primo posto con la Croazia. In Lussemburgo la squadra è stata matematicamente eliminata dopo la sconfitta nel doppio contro la Serbia, che si è imposta per 2-1. Nell’altro girone, invece, la Polonia ha superato la Slovenia, garantendosi la qualificazione alla fase successiva. RISULTATI ... oasport

StraNotizie : Tennis, Fed Cup: l'Italia piega l'Estonia e avanza verso i playoff - sportface2016 : #FedCup 2020, le dichiarazioni delle #azzurre dopo la vittoria sull'Estonia - IlmsgitSport : #fed cup, l'Italia batte l'Estonia 2-1 -