Tendenza meteo: ITALIA tra ANTICICLONI e BURRASCHE. Conseguenze (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le tendenze meteo a breve e medio termine sono chiare: l'Europa sarà preda di una AO fortemente positiva. Cosa vuol dire? L'Oscillazione Artica, estremamente vigorosa in quest'inverno, non permetterà l'arrivo di fronti perturbati. In poche parole: ANCORA meteo PIATTO. Situazione in Europa: nel breve e medio termine, il continente sarà spaccato in due. L'ITALIA non sarà dalla parte fredda, ma anzi continuerà la fase mite antecedente a questa irruzione fredda. L'ITALIA non sarà sempre nella morsa degli ANTICICLONI, infatti è possibile l'arrivo di qualche fronte, ma molto fugace e non certo organizzato: sembra una configurazione meteo di settembre, con i primi freddi al Nord Europa e gli ANTICICLONI molto presenti in area mediterranea. A quando una via d'uscita? Non prima di metà mese: davvero difficile scorgere scenari di forte maltempo o di gelo intenso per le nostre ... meteogiornale

agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Tendenza meteo del 06 02 2020 ->[ - zazoomblog : Previsioni Meteo gli ultimi aggiornamenti della tendenza stagionale: nuove chance di freddo tra Febbraio e Marzo -… - meteo_genova : #meteomar M.Ligure: NE7 in attenuazione, sereno o poco nuvoloso, visibilità ottima, molto mosso in rapida attenuazi… -