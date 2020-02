Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Romy ha bisogno di un trapianto di cuore! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il dramma di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft) sta per iniziare! Ad un passo dal coronamento del sogno della sua vita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dolce cameriera vedrà il suo futuro di moglie felice messo in grave pericoloso da un perfido intrigo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Romy avvelenata da Annabelle Matrimonio di Romy e Paul, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Di recente, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) ha visto i suoi intrighi venire alla luce… tutti tranne uno! Come sappiamo, infatti, Christoph (Dieter Bach) scoprirà che non solo la bionda dark lady ha assoldato Elmar Lubowitsch (Jens Peter Nünemann) come finto padre di Denise (Helen Barke), ma ha anche falsificato il test di paternità da lui ... tvsoap

luigi_luigi2 : @Rainbow_Luce Buonasera Lù?? buona Eredità io stasera sgarro cn Tempesta d’amore ?? - nicovitale93 : Quando volevi restare a casa tua a guardare la puntata di Tempesta d'amore su rete4, ma tua nipote ti scassa la min… - lilacphantasia : Paradossalmente il fandom più sano di tutti quelli che ho frequentato finora è quello di tempesta d'amore. W la Ger… -