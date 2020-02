Superbike, Federico Caricasulo: “Sono carico per questa nuova avventura, si annuncia una stagione spettacolare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quando nasci a Ravenna, in Romagna, la culla per eccellenza dei motori, il DNA inevitabilmente ti regala già di suo qualcosa, di default. Federico Caricasulo, classe 1996, prosegue nella scia dei piloti di questa terra che ha sfornato campioni talmente immensi che elencarli tutti appare quasi superfluo. Abbiamo ammirato e celebrato pagine e pagine di storia delle moto grazie a questi fuoriclasse ed ora, in questa epopea, vuole inserirsi proprio lui. Il vice-campione del Mondiale Supersport 2019, infatti, sbarca in Superbike, per scambiare almeno idealmente il testimone con il suo illustre concittadino Marco Melandri che, invece, ha da poco concluso la sua esperienza nel campionato dedicato alle moto derivate di serie. Federico Caricasulo, a nemmeno 24 anni (li compirà il 6 aprile) è pronto per questa nuova splendida avventura in Superbike in sella alla Yamaha del GRT Junior WorldSBK ... oasport

