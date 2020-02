Suicidio assistito, l’ordine dei medici si adegua alla sentenza su dj Fabo: aggiornato il codice deontologico (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Consiglio della Federazione nazionale degli ordini dei medici ha stabilito all’unanimità che non potrà essere punito dal punto di vista disciplinare il medico che, dopo attenta valutazione del caso, sceglie di agevolare il Suicidio del paziente, così come previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza su dj Fabo. Il Consiglio ha integrato il Codice deontologico che, all’articolo 17, prevede che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve attuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha emesso gli indirizzi applicativi dell’articolo 17. Negli indirizzi, da oggi parte integrante del Codice di Deontologia Medica, si afferma che «la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito ... open.online

