Storie Italiane, Guillermo Mariotto sfotte le standing-ovation dell'Ariston (Di giovedì 6 febbraio 2020) Guillermo Mariotto sfotte il pubblico dell’Ariston: “Fanno standing ovation per ogni cazzata, in teatro fanno così”. Parole pronunciate sottovoce, ma a microfono aperto, giovedì mattina a Storie Italiane nel corso dell’analisi della seconda serata del Festival.Lo stilista appare divertito ed utilizza l’ironia per quella che a suo dire sarebbe diventata una moda un po' troppo abusata. Da una platea storicamente congelata, si sarebbe infatti passati ad un parterre in grado di concedere continue ovazioni.Storie Italiane, Guillermo Mariotto sfotte le standing-ovation dell'Ariston pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 12:39. blogo

