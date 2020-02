Storie di bullismo, la farfalla e il gorilla (Di giovedì 6 febbraio 2020) La farfalla e il gorilla (liberamente ispirato ad una storia vera capitata in una terza elementare, da qualche parte, in Italia) Questo è il ritornello del bullo che fa il grullo sul suo piedistallo fatto di nulla si finge un saputello mi mena col righello mi urla: «Abbella c’hai un ragno sul collo» finché m’ammolla una lecca che mi frulla sull’orecchio ma non mollo non sfarfallo però mi cullo nella mia rabbia e strillo: «Ma ce l’hai il cervello?» Lui mi insulta e poi cancella è un codardo e un po’ vacilla sguscia come un’anguilla mentre il sangue mi zampilla si nasconde poi barcolla io lo prendo per la spalla sono molto tranquilla e mantengo il controllo sono un aereo che decolla io su e lui giù nella sua iella mi si accende una scintilla e gli dico: «Caro bullo: io sono una farfalla e tu sei un povero gorilla» gqitalia

