Stazioni ferroviarie, tre arresti per furto dopo controlli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – Tre cittadini stranieri sono stati arrestati da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, responsabili in concorso tra loro, del furto di un portafoglio contenente documenti e 300 euro. Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dell’attivita’ volta al contrasto ed alla repressione dei reati predatori in ambito ferroviario, all’interno della Stazione di Roma Trastevere, hanno notato i tre soggetti che, durante la salita su un treno regionale in partenza per Civitavecchia, agendo con destrezza ed approfittando della notevole presenza di viaggiatori, hanno sottratto un portafoglio ad un anziano viaggiatore. I poliziotti, vista la scena, sono entrati immediatamente in azione bloccando i tre malviventi e recuperando la refurtiva. Nelle attivita’ di ‘polizia di prossimita” gli ... romadailynews

IT_FranceFR : ?? Parigi ha deciso di “non perdere il treno” e di riqualificare le vecchie stazioni della “Petite Ceinture” creando… - UVenexiani : @SRubinato @zaiapresidente @RobertoBurioni @WRicciardi @trevisotoday @tribuna_treviso @Gazzettino @AnsaVeneto… - magic_harry1 : Ma le nuove proposte Amadeus le ha trovate nelle stazioni ferroviarie e negli autogrill? #Sanremo2020 #FestivalDiSanremo -