Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 6 febbraio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Masterchef Italia sfida Sanremo 2020 con nuove prove e i 10 critici gastronomici più temuti: quale concorrente verrà eliminato? Tutte le anticipazioni su Stasera in televisione e cosa accadrà durante il cooking show. Per i giudici di Masterchef 9 e i concorrenti rimasti in 11 questa serata in tv sarà all’insegna degli anni ’80. Dopo … L'articolo Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 6 febbraio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Cccalipsooo : il vero dilemma è: stasera, guarderemo le tattiche subdole di Maria Teresa a Masterchef o aspetteremo MY$$ e Elettra a sanremo? - endpause : Sisi va bene sanremo ma cazzomene, stasera c'è masterchef - IndieCappato : Stasera Masterchef o Sanremo?! -