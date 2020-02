Sport in tv oggi (giovedì 6 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 6 febbraio 2020) Programma di una certa ricchezza per quanto riguarda lo Sport in tv quest’oggi. Si comincia alla mattina, con la particolarità dell’European Tour in Australia data da dei particolari accordi tra i vari circuiti del golf mondiale. Si prosegue con tanto tennis, con gli ATP di Montpellier, Pune (con Roberto Marcora) e Cordoba, intervallati dalla Fed Cup in cui l’Italia affronta l’Estonia dopo l’odierna vittoria contro l’Austria. Tanto ciclismo con il Saudi Tour e la Volta a Comunitat Valenciana, prima di volgere lo sguardo ancora al golf, in versione PGA Tour. La sera è dedicata alla pallavolo con Champions League femminile e SuperLega maschile, oltre che all’Eurolega di basket che continua con il doppio turno. Di seguito tutto il palinsesto dello Sport di oggi. Sport IN TV oggi (giovedì 6 febbraio): orari E palinsesto 05:00 GOLF European Tour, ... oasport

