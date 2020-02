Speed skating, i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo a Calgary: Tumolero e Francesca Lollobrigida guidano il gruppo azzurro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Domani e sabato 8 febbraio torna in scena la Coppa del Mondo 2019-2020 di Speed skating. Sull’Olympic Oval di Calgary, in Canada, ultime prove generali prima dei Mondiali su singole distanze che si terranno dal 13 al 16 febbraio sul ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti). Una quinta tappa nella quale l’Italia di Maurizio Marchetto vorrà far bene e dar seguito alle buone indicazioni degli Europei ad Heerenveen (Olanda). Di seguito l’elenco dei convocati: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Francesco Betti (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (S.C. Pergine), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Alessio Trentini (V.G. Pergine), Nicola Tumolero (Fiamme Oro) e David Bosa (Fiamme Oro). Fari puntati su Lollobrigida e Tumolero. La romana è stata splendida protagonista nella ... oasport

