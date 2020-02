Spalle al muro: il testo della canzone di Renato Zero cantata da Anastasio a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Spalle al muro: il testo della canzone di Renato Zero cantata da Anastasio a Sanremo 2020 Spalle AL muro – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Il famoso rapper Anastasio ha scelto di cantare Spalle al muro, canzone di Renato Zero. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Spalle al muro Quando gli anni son fucili contro Qualche piega sulla pelle tua I pensieri tolgono il posto alle parole Sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli E la curva dei tuoi giorni non è più in salita Scendi piano, dai ricordi in giù Lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti Disperatamente al margine di tutte le correnti Vecchio Diranno che sei vecchio Con tutta ... tpi

