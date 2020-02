Spallanzani, 2mln di euro per ricerca

Due milioni dinel 2020 "per supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro". Lo prevede un emendamento al Milleproroghe approvato in commissione congiunta Affari costituzionali e bilancio della Camera. L'emendamento proroga il termine per il completamento dei lavori di ammodernamento dell'istituto avviati sulla base di una ordinanza del presidente del Consiglio del 2010.(Di giovedì 6 febbraio 2020)