Sorrento, Costantino presenta la sfida con la Nocerina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – È uno dei perni del centrocampo del Sorrento, l'esperto Stefano Costantino, che presenta la prossima trasferta in casa della Nocerina partendo dal ko con il Taranto: "Domenica scorsa è stata una partita particolare con il Taranto che ha sopperito la nostra onda d'urto: nel primo tempo gli ionici erano in balia dei nostri attacchi ma poi nella ripresa l'hanno sbloccata grazie a un gol nato da schema: questo è stato fondamentale visto il loro periodo mentale particolare. Il Sorre nto avrebbe meritato il gol prima. Comunque il Taranto è una signora squadra". LA SETTIMANA – "Avremo tre squalificati: Cacace, Vitale e La Monica. Siamo tornati ad allenarci con un pizzico di rammarico perché il ko con i rossoblù è stato il primo subito in casa. Abbiamo assaggiato questa delusione ma è tempo di pensare ...

