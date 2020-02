“Sono malata”. Mara Venier, la rivelazione choc prima della sua ospitata a Sanremo. “Ecco di cosa soffro” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Pensiamo di sapere tutto riguardo la sempreverde Mara Venier e invece a volte ci rendiamo conto di non sapere niente. Ad esempio, sapevate che la protagonista della serata finale del Festival di Sanremo ha una malattia da tanti anni? La conduttrice di Domenica In ha ammesso sulle pagine del settimanale Oggi che farà di tutto per evitare di scendere le scale del teatro Ariston, sottolineando che anche Maria De Filippi non aveva azzardato a passare con i tacchi su quegli scalini. Mara ha ammesso che solo a piedi nudi potrebbe affrontare la tanto temuta scalinata di Sanremo, confessando: “Ho due vertebre spostate, una malattia che si chiama spondololistesi e c’è una sola persona per la quale rischio l’osso del collo”. Soltanto per il nipote Claudio Mara Venier è pronta a fare uno strappo alla regola e sforzare la schiena: “Quando tende le manine per salirmi in braccio lo prendo. Poi passo ... caffeinamagazine

