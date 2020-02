Sondaggio EMG: Lega al 30%, Pd al 21,3%, M5S al 14,1%, FdI all’11,6%. Staccati tutti gli altri (Di giovedì 6 febbraio 2020) La situazione degli altri: Forza Italia al 6,1%. Italia Viva e' al 5,2%, Azione (Calenda) al 2,6%, La Sinistra 2,5%, Piu' Europa al 1,8%, Europa Verde all'1,8% e Cambiamo! (Toti) all'1% firenzepost

