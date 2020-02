Sondaggi politici elettorali oggi 6 febbraio 2020: scende la Lega, sale Fratelli d’Italia. Male Pd e M5S (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 6 febbraio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali, realizzati da Ixè per il programma Cartabianca, non sorridono a Matteo Salvini. La sua Lega, infatti, scende pericolosamente sotto la soglia del 30 per cento, mentre Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi. Male invece le forze politiche che sostengono il governo Conte bis, che continuano a perdere punti percentuali. Sondaggi politici elettorali: il Sondaggio di Ixè Nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini è accreditata dall’istituto al 28 per cento, in calo di uno 0,2 per cento rispetto alla settimana precedente. Il Carroccio, tuttavia, resta il primo partito, ma si conferma il trend negativo che ha visto scendere il partito sotto la soglia psicologica del 30 per cento. Ancora distante il Partito Democratico, stimato al 19,8 per cento, ... tpi

