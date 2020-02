Sondaggi elettorali EMG, italiani d’accordo con i governatori del Nord sui bambini cinesi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sondaggi elettorali EMG, italiani d’accordo con i governatori del Nord sui bambini cinesi Questa settimana è calma piatta dal lato delle intenzioni di voto secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di EMG per Agorà. Posatesi le polveri della sfida emiliana il posizionamento dei partiti rimane quasi invariato.Con la Lega sempre in testa, al 30%, solo un decimale meno di settimana scorsa, seguita a distanza da un PD al 21,3%, +0,1%. Continua lo scivolamento del Movimento 5 Stelle che perde un altro 0,2% e va al 14,1%. Fratelli d’Italia è all’11,6%, uno 0,1% in più rispetto alla settimana scorsa, mentre Forza Italia è assolutamente stabile, al 6,1%. Italia Viva sale di un decimale, al 5,2% Segui Termometro Politico su Google News Tra i partiti più piccoli mentre Azione perde lo 0,1% e va al 2,6%, rimangono fermi La Sinistra, al 2,5%, e +Europa e i Verdi, entrambi ... termometropolitico

