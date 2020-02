Sicilia: manutenzione verde autostrade, da Anas due bandi per oltre 2 mln di euro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - Al via la gara per la manutenzione del verde lungo le autostrade Catania-Siracusa, la tangenziale di Catania e sul suo asse di penetrazione urbana A18dir. Anas ha pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale due bandi di gara per il servizio triennale di manutenzione, per un i liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: manutenzione verde autostrade, da Anas due bandi per oltre 2 mln di euro... -