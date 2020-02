Short track, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Dresda: assente Arianna Fontana, Martina Valcepina riferimento (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci eravamo lasciati alla Főnix Arena di Debrecen (Ungheria), sede degli Europei 2020 di Short track, con un’Italia protagonista e capace di ottenere 4 argenti e 3 bronzi nel computo generale delle medaglie conseguite in questa rassegna continentale. Era mancato il colpo di coda, ma la bontà della prestazione nel suo insieme è stata degna di nota. Si torna in Coppa del Mondo per la penultima tappa (7-9 febbraio), in quel di Dresda (Germania), e il Bel Paese farà a meno di Arianna Fontana, argento nell’overall a Debrecen. L’azzurra infatti non farà parte della compagine prescelta per questo round. Saranno Cynthia Mascitto, Arianna Valcepina, Lucia Peretti, Martina Valcepina, Elena Viviani, Davide Viscardi, Marco Giordano, Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Pietro Sighel a rappresentare il Bel Paese sull’anello di ghiaccio ... oasport

