Short track, Coppa del Mondo 2020: primo appuntamento europeo a Dresda. L’Italia si affida a Martina Valcepina (Di giovedì 6 febbraio 2020) primo appuntamento europeo per la Coppa del Mondo di Short track. Nel fine settimana si gareggia in Germania a Dresda per la quinta tappa del circuito mondiale, in quello che è il primo test in vista della rassega iridata che si terrà a metà marzo a Seoul. E’ un’Italia che si presenta a Dresda senza Arianna Fontana. La valtellinese non gareggerà in questo fine settimana, prendendosi un periodo di riposo dopo un Campionato europeo che l’ha vista chiudere al secondo posto della classifica Overall, con al collo anche le medaglia d’argento nei 1500 metri e nella staffetta. Una rassegna continentale che ha visto, invece, Martina Valcepina chiudere al secondo posto nei 500 metri e al terzo nella Overall. Valcepina sarà la punta di diamante dell’Italia a Dresda e punta a conquistare la vittoria proprio nella distanza più breve, dove è assolutamente tra le grandi ... oasport

