Sestri Levante: vedono da finestra 96enne immobile, entrano in casa e trovano il figlio morto (Di giovedì 6 febbraio 2020) I vigili del fuoco costretti a rompere il vetro di una finestra per entrare in un appartamento a Sestri Levante. I vicini di casa avevano visto da una finestra una anziana donna immobile al letto e, preoccupati, avevano chiesto aiuto. Una volta dentro i pompieri hanno trovato la donna in discrete condizioni di salute, ma accanto a lei c'era il figlio morto. fanpage

