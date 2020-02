Serie A, il valore delle squadre dopo il mercato invernale: che balzo per Lecce e Parma (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra le squadre che sono riuscite ad aumentare il valore della propria rosa grazie ai colpi del mercato invernale, spiccano Bologna, Lecce e Parma. Buoni risultati anche per Inter, Napoli e Fiorentina. Tra quelle con il segno negativo ci sono invece Torino, Sassuolo, Juventus e Milan: quest'ultima la peggiore di tutta la Serie A. fanpage

