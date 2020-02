Sconosciuta tenta di fare sesso con lui sull’aereo: “Ha evitato il carcere solo perché donna” (Di giovedì 6 febbraio 2020) "L'unica ragione per cui ha evitato il carcere è perché è una donna. Se fossi stato io tra gli imputati per lo stesso comportamento sarei in prigione. Al cento per cento" ha denunciato il 31enne britannico aggredito sessualmente a bordo di un volo da una dona di 38 anni davanti figlioletto di appena 10 anni. fanpage

