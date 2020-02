Sci alpino, confermate le gare di Coppa del Mondo in Giappone: scongiurato il rischio cancellazione per neve (Di giovedì 6 febbraio 2020) La tappa della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino in programma a Niigata Yuzawa Naeba (Giappone) nel weekend del 22-23 febbraio si svolgerà regolarmente. La FIS ha confermato l’evento in calendario, nelle ultime ore si era parlato di una possibileuna cancellazione a causa della grande quantità di neve presente sulla pista ma la Federazione Internazionale ha garantito che gigante e slalom maschili andranno in scena come da programma originario. Evitata così un’altra cancellazione dopo quella di Yanqing (Cina) a causa del coronavirus che aveva costretto a spostare le gare a Saalbach (Austria). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI alpino stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

