Scherma, Coppa del Mondo 2020: la spada maschile riparte da Vancouver, azzurri a caccia del pass per Tokyo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Avanti tutta, con fiducia. A maggior ragione dopo gli ultimi podi. Saranno orientati su Vancouver i riflettori della spada mondiale maschile. In Canada, infatti, si svolge la 4a tappa del circuito di Coppa del Mondo. Ma, soprattutto, l’attenzione sarà rivolta alle gare a squadre in programma nella giornata di domenica, in quanto si tratta della penultima occasione per conquistare punti utili per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. E’ anche per questo motivo che alcuni atleti vengono tenuti precauzionalmente a riposo nelle gare individuali, puntando tutto sulla competizione per Nazionali. E’ il caso infatti di Marco Fichera (e Rossella Fiamingo) che, assieme al Commissario tecnico Sandro Cuomo e alla luce di alcuni problemi fisici, hanno scelto di non disputare la gara individuale, salendo in pedana poi assieme ai rispettivi compagni nella gara di ... oasport

