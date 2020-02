Scarlett Johansson, 5 motivi per esserne ossessionati ora (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 2019 è stato l'anno di Scarlett Johansson e tutto sembra indicare che lo sarà anche il 2020. Non molti baby attori riescono a diventare grandi star di Hollywood quando sono adulti (forse perché smettono di essere adorabili o lasciano che potere, fama e denaro diano loro alla testa rovinando loro la vita). Alcuni scompaiono dopo l'adolescenza e hanno vite tragiche che a sentirle spezzano il cuore, ancora di più a chi è cresciuto con loro. Scarlett Johansson è diversa, ha iniziato con piccoli ruoli e film per bambini, ma ha preso buone decisioni durante la sua carriera, il che l'ha portata a ottenere progetti sempre migliori e, alla fine, a diventare un'eroina Marvel con due nomination Oscar lo stesso anno. È chiaro che Scarlett Johansson ha sempre avuto talento, ma con così tanta competizione, un attore che vuole ... gqitalia

Italia_Notizie : Oscar 2020, la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi: la partita è tra Renée Zellweger e Scarlett Johan… - viniciusgsd10_ : assistam Jojo Rabbit Scarlett Johansson nesse filme ? - TutteLeNotizie : Oscar 2020, la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi: la partita è tra Renée… -