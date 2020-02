Scappa – Get Out: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di giovedì 6 febbraio 2020) Scappa – Get Out: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Brillante sceneggiatura dai toni satirici, intreccio avvincente e sapiente utilizzo della macchina da presa, queste sono le caratteristiche che fanno di Scappa – Get Out una delle opere più interessanti degli ultimi anni. L’horror del 2017, in onda stasera 6 Febbraio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, rappresenta l’approdo alla regia di Jordan Peele, comico e attore statunitense noto al grande pubblico per aver recitato in pellicole e serie televisive di forte richiamo. Il thriller dalla tagliente ironia, diffuso da Universal Pictures e prodotto da Blumhouse Productions, QC Entertainment, ha potuto contare sulle musiche di Michael Abels, la fotografia di Toby Oliver mentre il montaggio è stato affidato a Gregory Plotkin. L’opera inoltre ha vinto un premio Oscar e al botteghino in Italia ... termometropolitico

