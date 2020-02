“Saronno non vuole clandestini”: Lega condannata per discriminazione (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Lega di Saronno è stata condannata per discriminazione. La vicenda sui manifesti “Non vogliamo clandestini” è arrivata all’atto finale. condannata in primo grado, la sezione del partito di Matteo Salvini aveva fatto ricorso ed è arrivata una nuova condanna con l’obbligo a pagare i danni e le spese processuali. Tutto è partito nel 2016 quando nella città degli amaretti sono arrivati 32 profughi come previsto dal ministero dell’Interno. Il Carroccio di Saronno ha reagito tappezzando la città con manifesti gialli e una scritta: “Saronno non vuole clandestini”. Alcune associazioni si rivolgono al Tribunale. su Il Notiziario. ilnotiziario

