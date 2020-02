Sarah Michelle Gellar aiuta Shannen Doherty dopo la diagnosi di cancro - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sofia Lombardi Sarah Michelle Gellar ha pubblicato una foto su Instagram per donare sostegno e coraggio all'amica Shannen Doherty, impegnata in una lunga contro il cancro al seno Sarah Michelle Gellar ha voluto rimarcare il suo sostegno e la sua vicinanza all'amica e collega Shannen Doherty: lo ha fatto pubblicando via Instagram uno scatto che le ritrae insiemem vicine e sorridenti. Le due attrici condividono una lunghissima amicizia: la stessa Sarah da sempre supporta la collega nella lunga lotta contro il cancro. Una vicinanza sia social che privata, un supporto molto importante per la protagonista di Beverly Hills 90210 che può fare affidamento sull'affetto sincero di Sarah. La stessa ha commentato lo scatto con una nota di incoraggiamento: "la vita è dura...ma tu sei più dura". A cui hanno fatto seguito moltissimi commenti positivi ed elogi, da parte di Shannen e ... ilgiornale

