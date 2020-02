Sanremo, uno show da italietta. Il Festival fa discutere e gli ascolti sono da record. Ma è l’immagine perfetta di un Paese decadente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Togliendosi il suo mantello sontuoso Achille Lauro avrebbe richiamato l’effige pittorica di un San Francesco che si priva dei beni materiali per intraprendere un cammino celeste di rinuncia e sofferenza. Un bell’esempio, insomma, di manierismo trasgressivo, di citazionismo arruffone e spogliereccio, condito da efebiche tutine, tatuaggi da “maledetto” de noantri e minutaglie genitali in bell’evidenza per ricostruire le cinghie di morte sociale di una kermesse canora diventata ormai non solo tappa d’obbligo del cronoprogramma di distrazione di massa al quale siamo abituati da anni, ma anche snodo cruciale di dirigenze e poltrone, incassi e burocrazie interne a viale Mazzini. Una fabbrica di mostri e tele-oscenità che tanto piace, dove primeggiano ectoplasmi della provocazione dalla palpebra perennemente abbassata come Lauro, dove vengono sbrinati le Pavone e i Zarrillo, i Masini e i ... lanotiziagiornale

lauraboldrini : “Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi pure come era vestita la Jebreal ma non… - Enzo_Miccio : Adesso l’interrogativo è uno solo, ma il mantello di Otelma lo toglierà o no? Ups non ho fatto in tempo a scriverlo… - insopportabile : Però che nessuno di twitter sia stato invitato su palco di Sanremo è uno scandalo. Perché fa comodo avere… -