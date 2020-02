Sanremo, tagliata l'esibizione di Sabrina Salerno. 'Boys' verrà cantata sabato sera (Di giovedì 6 febbraio 2020) La seconda serata del Festival di Sanremo è terminata all’1.40 di notte. E sarebbe potuta andare peggio se dalla scaletta non fossero stati tagliati in extremis alcuni momenti originariamente previsti.A subire la sforbiciata è stata soprattutto Sabrina Salerno, che avrebbe dovuto esibirsi in Boys. Tutto rinviato a sabato sera, quando la showgirl eseguirà il brano che la consacrò nel 1987.Sanremo, tagliata l'esibizione di Sabrina Salerno. 'Boys' verrà cantata sabato sera pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 02:57. blogo

