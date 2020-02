Sanremo, sul palco il coraggio e la forza di Paolo Palumbo, cantante malato di SLA - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Galici coraggio e grande forza per Paolo Palumbo, escluso dalle proposte di Sanremo Giovani e invitato come ospite per parlare della sua malattia e trasmettere un messaggio di forza Quello del festival di Sanremo è un palco importante, con una grande risonanza sull'opinione pubblica. È un evento nazional popolare che raccoglie davanti alla tv un pubblico trasversale. È il programma più inclusivo della tradizione italiana e anche per questo permette di trasmettere messaggi importanti, forti e di grande importanza sociale. Nella seconda puntata del Festival c'è stato spazio sul palco dell'Ariston per Paolo Palumbo, 22enne di Oristano al quale 4 anni fa è stata diagnosticata la SLA. Il giovane si è presentato alle selezioni per Sanremo Giovani ma la sua proposta non è stata approvata dal direttore artistico, che ha però deciso di volerlo ugualmente sul palco ... ilgiornale

MarroneEmma : L’attimo prima di salire sul palco di Sanremo. Un groviglio di emozioni e la voglia di fare bene e di essere all’al… - Corriere : Ricercatrici dello Spallanzani sul palco a Sanremo? «No grazie, dobbiamo lavorare» - noemiofficial : È indescrivibile la sensazione che si prova pochi secondi di prima di salire sul palco di Sanremo. In bocca al lu… -