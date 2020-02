Sanremo: spettatore colto da infarto in galleria (Di giovedì 6 febbraio 2020) Valentina Dardari Panico in sala dove sono giunti i soccorritori che hanno stabilizzato l’uomo. Poi la corsa in ospedale Attimi di paura durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Uno spettatore di 42 anni si è sentito male in teatro, colto da infarto. Panico tra i vicini di poltrona che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale a sirene spiegate, per accertamenti. Il tutto è avvenuto verso l’una di notte, tra l’esibizione di Tiziano Ferro e l’arrivo di Junior Cally. In quel momento, uno spettatore che stava seguendo il festival dalla galleria si è improvvisamente sentito male, colto da infarto. Un testimone ha raccontato a Leggo: “Amadeus stava per annunciare l'esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio”. Fortunatamente il personale ... ilgiornale

