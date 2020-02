Sanremo, Sabrina Salerno incanta il teatro Ariston - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fonte foto: LaPresseSanremo, Sabrina Salerno incanta il teatro Ariston 1Sezione: Spettacoli Tag: Festival di Sanremo Francesca Galici Sabrina Salerno dai due volti a Sanremo: il primo è un abito nero lungo elegante e classico e il secondo è un tailleur bianco che ne esalta le forme Sabrina Salerno ha incantato il teatro Ariston con due cambi straordinari che ne hano esaltato la fisicità prorompente. Dopo 30 anni, la cantante è tornata sul palco in qualità di co-conduttrice e ha stupito tutto con l'eleganza e la raffinatezza, perfettamente a suo agio in un ruolo così importante. Persone: Sabrina Salerno ilgiornale

SabrinaSalerno : Tutti davanti alla televisione per il festival di Sanremo!!! Noi ci vediamo domani sera per la seconda serata...… - MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - Corriere : Sanremo, stasera si balla con Sabrina Salerno (e anche con i Ricchi e Poveri) -