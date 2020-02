Sanremo, retroscena choc: “Fiorello ha minacciato di lasciare il Festival dopo la battuta di Tiziano Ferro” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il primo “scontro” durante il Festival di Sanremo avrebbe coinvolto Tiziano Ferro e Fiorello. Quest’ultimo infatti è stato presente durante le prime serate della manifestazione per accompagnare Amadeus e offrire al pubblico diversi sketch. Spesso però gli interventi di Fiorello hanno preso più tempo del previsto, facendo così variare la scaletta e facendo probabilmente slittare le esibizioni del cantante di Latina, il quale durante la seconda serata ha lanciato sorridente l’hashtag #FiorelloStatteZitto. Una battuta che non sembrerebbe essere piaciuta a Fiorello, a tal punto da spingere Tiziano a pubblicare delle scuse su Instagram per la battuta. Lo stesso conduttore del Festival, Amadeus, in conferenza aveva provato a smorzare i toni. Ora però arriva un’indiscrezione da parte del Corriere della Sera, secondo cui Fiorello avrebbe addirittura ... trendit

Radio1Rai : 'Ho pensato: ma allora si può fare musica anche in questo modo ??' Qual è il Sanremo del ? di @frankgabbani? Con… - Corriere : Fiorello voleva lasciare Sanremo - Radio1Rai : 'Io #RinoGaetano! E tu?' Qual è il Sanremo del ? di @InArteMorgan e @BugattiCristian? #SanremoSonoIo: storie e retr… -