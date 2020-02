Sanremo, Morgan minaccia di non esibirsi durante la terza serata del Festival (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo, Morgan minaccia di non esibirsi durante la terza serata del Festival Che Sanremo sarebbe senza un’altra polemica? A scatenare la bufera questa volta è Morgan, cantante in gara alla kermesse in coppia, che avrebbe scritto una lettera indirizzata alla Rai, nella quale dichiara di non voler partecipare alla terza serata del Festival. Marco Castoldi, in arte Morgan, avrebbe dovuto esibirsi questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, con il suo partner musicale, Bugo, e invece altro colpo di scena: Morgan ha dichiarato di essere “vittima di sabotaggio” e lo scrive in una lettera indirizzata alla Rai e recapitata dal suo avvocato. “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova”, ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, la minaccia di Morgan: 'Continue azioni di boicottaggio, stasera niente esibizione' - MondoTV241 : Sanremo 2020, Morgan lascia il Festival? Polemica contro gli autori #Sanremo2020 #Morgan - gioalbarosa : Sanremo 2020, la minaccia di Morgan: 'Continue azioni di boicottaggio, stasera niente esibizione' - Repubblica.… -